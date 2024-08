Si cercano due escursionisti dispersi da ieri: uno sul Monte Giove, uno in Valle Antrona

Sono riprese alle prime luci dell'alba le ricerche delle due persone che risultano disperse da ieri nel Vco.

Sul Monte Giove i soccorritori hanno battuto i sentieri a monte nella notte con anche il supporto della Rega, l'elicottero del soccorso svizzero giunto in tarda serata da Berna ha compiuto diversi sorvoli ma senza esito. In mattinata arriverà l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco per riprendere le ricerche anche dall'alto.

In Valle Antrona invece si cerca Alessandro Boneschi, di Verbania. La sua auto è stata ritrovata, aveva lasciato detto anche che escursione avrebbe compiuto a Seppiana, ma il percorso è stato battuto interamente nella notte dai soccorritori del Soccorso Alpino civile e militare e dai Vigili del fuoco senza esito. In mattinata interverrà anche la squadra forre per valutare anche i corsi d'acqua lungo il sentiero dove eventualmente potrebbe essere scivolato il 56enne verbanese.