Undici ore per un viaggio da Domodossola a Sanremo

E' stato un sabato (il 2 agosto) di ordinaria disorganizzazione per chi viaggiava in treno. Ce lo racconta una persona che avrebbe dovuto raggiungere la Liguria da Domodossola. Un viaggio di 362 chilometri.

Per prima cosa prenota il treno che parte quasi alle 12 di da Domodossola. Fermata e cambio a Milano dove alle 16 dovrebbe salire sul un altro treno per raggiungere Sanremo.

Il suo viaggio è però durato 11 ore.........

‘’Sono arrivata in stazione a Domodossola e scopro che il treno è stato soppresso, e come me lo scoprono gli altri viaggiatori increduli – racconta la viaggiatrice a Ossolanews - . Nessuno ci dice il perché della soppressione: così restiamo abbandonati sul marciapiede della stazione. Figli di nessuno! Ci organizziamo e prendiamo il treno successivo che però ci fa scender a Busto Arsizio dove , finalmente, ci dicono che la linea è interrotta per la caduta di una pianta’’.

‘’Abbiamo dovuto prendere un bus di linea, nonostante avessimo pagato il biglietto Domodossola-Milano – racconta ancora - . Molti dei miei compagni di viaggio avevano già perso la coincidenza a Milano, purtroppo!. Io sono stata fortunata, ho trovato ancora il treno per Sanremo sul binario 17 della stazione Centrale’’.

Odissea finità? Macché, troppo facile!

‘’Salita sul treno l’annuncio che l’Intercity non partirà per un guasto – dice - . Siamo rimasti in stazione Centrale oltre 2 ore prima che il treno si muovesse’’.

L’Intercity (treno veloce!!!!!) è partito esattamente con 147 minuti di ritardo dalla Centrale ed ha raggiunto Sanremo poco prima di mezzanotte. Undici ore per fare Domodossola-Sanremo. Anno 2025……..