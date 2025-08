Locarno 78 al via: il cinema d’autore illumina Piazza Grande

Locarno si prepara a vivere dieci giorni di grande cinema. Domani, 6 agosto, prende ufficialmente il via la 78ª edizione del Locarno Film Festival, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama cinematografico internazionale. Sullo sfondo della suggestiva Piazza Grande, con il suo iconico schermo all’aperto da record (26 metri per 14), migliaia di spettatori assisteranno alle proiezioni che animeranno le notti estive sulle rive del Lago Maggiore.

Un programma ricco di sezioni e anteprime

Dal Concorso internazionale ai Pardi di domani, fino alla Retrospettiva e alla sezione Locarno Kids, il festival propone un cartellone variegato che mescola autori affermati e nuovi talenti. Grande attesa per la consegna del Pardo d’Oro, il riconoscimento più ambito, che sarà assegnato nella serata di chiusura del 16 agosto.

Giurie d’eccellenza per scoprire il cinema che verrà

A scegliere i vincitori saranno giurie composte da artisti di fama mondiale. Il regista cambogiano Rithy Panh presiederà la giuria del Concorso internazionale, affiancato da personalità come l’attrice svizzera Ursina Lardi e il regista messicano Carlos Reygadas.

Tra i giurati delle altre sezioni spiccano anche due nomi italiani: Sara Serraiocco, che farà parte della giuria dei cortometraggi, e Martina Parenti, chiamata a valutare i film del Pardo Verde, il premio dedicato alle opere più sensibili ai temi ambientali.

Dieci giorni per celebrare il cinema

Come sottolineato dal direttore artistico Giona A. Nazzaro, l’edizione 2025 punta a “condividere con il pubblico e i giurati il piacere della scoperta, tra film sorprendenti e autori capaci di emozionare”.

Con proiezioni, incontri, retrospettive e grandi anteprime, Locarno 78 si conferma un festival che non smette di guardare avanti, offrendo una vetrina unica per il cinema d’autore internazionale. Domani si accendono i riflettori: la magia sta per cominciare.