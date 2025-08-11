Il Consorzio Casa Vacanza dovrà versare l'Ici al Comune di Druogno

Il Comune di Druogno ha vinto la causa contro il Consorzio Case vacanze dei comuni novaresi, che ora deve pagare l’Ici per l’ex colonia di Druogno.

Druogno aveva fatto ricorso in Cassazione per vedersi pagare l’Ici che rivendica dal 2015. Una lunga battaglia legale fatta di accertamenti e cause che si sono succeduti in questi anni. Accertamenti che hanno riguardato anche l’Imu. Ricordiamo che l’edificio del Consorzio novarese viene utilizzato come luogo di vacanze per gruppi e famiglie.

Ora dunque la Cassazione ha ribadito che queste imposte erano dovute.