Procede l'iter per la progettazione del ponte dell'88, chiuso dallo scorso dicembre

Tutto fermo al ponte dell’88, che collega via Piave con via Cavalieri Vittorio Veneto a Domodossola superando la linea ferroviaria del Sempione.

Lo scorso maggio erano stati affidati dal comune di Domodossola i lavori per la messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario.

‘’Dopo diversi mesi di chiusura, dunque, l’intervento dovrebbe iniziare a breve, anche se non sono ancora state fornite date precise’’ scrivevamo a metà maggio.

Il ponte dell’88 è chiuso al transito dei veicoli dal dicembre 2024 per ragioni di sicurezza: nel corso di alcune ispezioni era infatti stato rilevato che il giunto del cavalcavia, sul lato via Piave, era sprovvisto dell’idoneo fondo stradale. Insomma, questioni di sicurezza hanno indotto alla chiusura del transito veicolare.

Ma i lavori non sono mai iniziati. Ritardi? No, solo lungaggini per la progettazione.

Ce lo spiega l’assessore ai lavori pubblici di Domodossola, Franco Falciola: ‘‘Abbiamo avuto contatti ancora la settimana scorsa con Rete Ferroviaria Italiana. Il ponte va completamente rifatto e Rfi sta finendo la progettualità. Va tenuto conto che, essendo più vecchio di 70 anni, rientra nel discorso della Sovrintendenza. L’iter Rfi lo sta stanno portando avanti anche se i tempi non saranno brevi’’.