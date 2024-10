Un'apertura speciale con visite guidate al nuovo polo del marmo e del granito

In occasione della giornata internazionale della geodiversità, domenica 6 ottobre è in programma un’apertura speciale con visite guidate al nuovo polo ecomuseale del Mu.Ma.G., il museo del marmo rosa e del granito di Albo di Mergozzo.

Il recupero dell'immobile e l'allestimento, progettati dal parco nazionale della Val Grande, con la collaborazione del comune di Mergozzo e dell'Ecomuseo del Granito, l'importante apporto di materiali e documenti raccolti dal Gruppo Archeologico di Mergozzo e la concessione di reperti in marmo dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, vuole custodire e diffondere la conoscenza di questi pregiati materiali, della loro lavorazione e del viaggio - tema, appunto, delle sale espositive - che queste pietre hanno compiuto e tuttora compiono verso Milano e le altre destinazioni nel mondo.

Uno spazio è inoltre dedicato agli usi artistici di marmi e graniti, con opere che l'artista danese Eva Serensen (Herning DK, 1940 - Verbania, 2019) ha donato al comune di Mergozzo e con una piccola e preziosa scultura in marmo rosa che la famiglia di Giovan Battista Tedeschi (Albo di Mergozzo, 1883 - Verbania, 1944) ha concesso in prestito per questa esposizione.

Le visite guidate, con ingresso libero e gratuito, sono in programma dalle 15.00 alle 18.00.