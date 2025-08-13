 / Attualità

Lago Toggia, completata la neutralizzazione dell'ordigno

La bomba risalente al secondo conflitto mondiale è stata disinnescata dagli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano

Gli artificieri del 32° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito hanno completato l’intervento per neutralizzare un ordigno rinvenuto sulla riva del lago Toggia in Val Formazza. 

La bomba a mano risalente al secondo conflitto mondiale e in ottimo stato di conservazione, è stata rinvenuta nel corso di lavori di manutenzione dell’invaso. Il manufatto, una volta reso inoffensivo, è stato trasportato presso una cava in loco dove è stato distrutto mediante brillamento.

L’intervento è stato condotto in coordinamento con la Prefettura e con le autorità locali.

Gli specialisti del 32° Genio, reparto della Brigata Alpina Taurinense che ha tra l’altro la responsabilità della bonifica da residuati bellici in tutto il nord-ovest, nel solo 2024 hanno neutralizzato oltre 50 ordigni rinvenuti nell’area della provincia del Verbano Cusio Ossola.

