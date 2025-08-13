Ordigno bellico al lago Toggia, oggi le operazioni per il disinnesco

Hanno preso il via questa mattina le operazioni per l’inattivazione di un ordigno bellico ritrovato a fine luglio nei pressi del lago Toggia, in alta Val Formazza. L’operazione è stata affidata agli artificieri del 32° reggimento Guastatori di Fossano in seguito al ritrovamento da parte dei carabinieri forestali di Baceno.

L’ordigno è stato rinvenuto in prossimità della riva della diga; nella giornata di oggi, fino al termine dell’operazione, è in vigore il divieto di avvicinamento in un raggio di 700 metri dall’area di intervento. Per il 25 agosto è invece previsto uno svaso totale del bacino d’acqua per concludere le attività di manutenzione.