Uncem Piemonte a Intesa Sanpaolo: "Stop alle chiusure di sportelli bancari nei piccoli comuni"

Il presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero ha inviato nelle scorse ore una lettera all’amministratore delegato di Intesa SanPaolo Carlo Messina, affinché venga bloccato il piano di chiusure di uffici e sportelli bancari sui territori. “Le notizie che la banca torinese ha diffuso sono preoccupanti - evidenzia Colombero -. Dopo la sforbiciata di filiali nei piccoli comuni, ora vengono chiusi uffici in altri piccoli e medi centri, non solo montani. Condividiamo con i sindaci, e anche con i sindacati dei lavoratori, moltissime preoccupazioni. Messina blocchi il piano di riduzioni. Che indebolisce i territori e che fa male. Abi ritorni al tavolo convocato dall'assessore Gallo in regione. Dopo la prima seduta, alla quale eravamo presenti, non hanno più dato notizie alla giunta e a noi. Intesa SanPaolo fermi ogni chiusura. Intervengano Governo e Parlamento per bloccare la desertificazione bancaria che comporta fragilità del sistema economico e difficoltà per le comunità locali".