Come funzionano i codici bonus casinò: regole, limiti e requisiti dei giocatori

I codici bonus sono uno strumento molto comune nei casinò online perché rendono l’esperienza di gioco più interessante e sono facili da usare. Tuttavia, hanno delle regole ben precise e ci sono requisiti da rispettare per attivarli. Non basta copiare e incollare la serie alfanumerica che ti viene presentata, ma devi sapere precisamente quali sono i termini e le condizioni dell’offerta. Solo così potrai approfittarne nel modo migliore.

Regole dei codici bonus

Ogni promozione ha termini ben precisi che stabiliscono dove, come e quando puoi usare i codici bonus StarCasinò su Casinos.com e tutti gli altri. Comprendere queste regole è fondamentale per godere dei massimi benefici dell’offerta.

Nello specifico, devi valutare:

● Tipologia di bonus. Alcuni operatori offrono solo free spin, altri puntano su importi in forma di play bonus; altri ancora offrono un mix tra questi.

● Requisiti di puntata. Anche se si attivano con dei codici bonus, le promozioni dei casinò hanno sempre dei requisiti di wagering. Si tratta del numero di giocate che devi fare prima di poter prelevare le vincite derivate dal bonus.

● Inserimento e attivazione. I codici bonus casinò vanno inseriti al momento giusto, altrimenti potrebbero non essere validi.

● Validità temporale. A prescindere dalla tipologia, ogni promozione ha una sua scadenza sia per l’attivazione che per il raggiungimento dei requisiti di puntata.

● Compatibilità con altre promozioni. In genere, non puoi cumulare i bonus, quindi non puoi attivare un codice bonus mentre è attiva un’altra promozione, altrimenti uno dei due verrà disabilitato.

● Giochi validi. Ciascuna promozione prevede dei limiti per quanto riguarda i giochi validi ai fini del raggiungimento dei requisiti di wagering. Inoltre, non tutti i giochi contribuiscono in maniera uguale: di solito, solo le slot contribuiscono al 100%, i giochi di altro tipo si fermano al 20-50%.

● Termini legali e condizioni d’uso. Oltre ai termini di gioco, i codici bonus casinò prevedono anche termini legali.

Limiti dei codici bonus

Conoscere le regole non basta, devi anche sapere quali limiti ha un codice bonus casinò. La buona notizia è che, di solito, non sono molti.

Tra i principali limiti imposti da quasi tutte le piattaforme, ci sono:

● Limiti di importo. In genere, l’importo del bonus dipende dal deposito effettuato perché lavora con una percentuale. Tuttavia, ciò non significa che puoi avere bonus sproporzionati. Ad esempio, se il casinò offre un bonus del 100% sul deposito fino a 500€, non puoi ricaricare 1.000€ e aspettarti di ricevere 10.000€. Il tetto massimo è sempre indicato nei termini dell'offerta.

● Importo minimo di deposito. Una qualsiasi promozione si attiva solo se il deposito effettuato rispetta il limite minimo richiesto, che in genere è di 10-20€.

● Puntata minima e massima. Ai fini del bonus ottenuto, la tua puntata deve rientrare in determinati limiti stabiliti dalla piattaforma. La puntata minima serve a garantire il corretto uso dell’offerta, mentre quella massima serve a evitare abusi.

Requisiti dei giocatori

Sebbene i codici bonus casinò siano aperti a tutti, se non rientri nei requisiti richiesti, la promozione non può essere attivata. Tra di essi, sono inclusi

● Età minima . I bonus casinò, come in effetti l’accesso a questo genere di piattaforme, è riservato ai soli utenti maggiorenni.

● Residenza. Spesso le promozioni dei casinò sono utilizzabili solo da chi può dimostrare di risiedere nel Paese in cui questi vengono offerti.

● Verifica dell’account. Puoi attivare una qualsiasi offerta, con o senza codice bonus, solo se hai prima convalidato il tuo conto gioco tramite l’invio di un documento d’identità.

● Esclusività. Alcuni bonus sono disponibili solo per i nuovi giocatori, altri invece sono riservati agli utenti già iscritti. Altri codici bonus possono essere riservati ai membri del VIP Club o a chi usa l’app del casinò e così via.

Consigli pratici per usare al meglio i codici bonus

Capire regole, limiti e requisiti è fondamentale, ma la differenza la fa il modo in cui utilizzi davvero il bonus. Un uso poco attento può rendere inutile anche l’offerta più generosa. Per massimizzare i benefici di un codice bonus casinò, dovresti:

● Leggere attentamente i termini prima di cominciare: potrebbe essere necessario un deposito, e quel deposito potrebbe essere valido solo se effettuato tramite specifici metodi di pagamento.

● Assicurarti di poter raggiungere agevolmente i requisiti di puntata. Se il tuo budget non ti permette di effettuare i depositi necessari, è meglio lasciar perdere che rischiare di spendere somme troppo alte.

● Calcolare bene le tempistiche per i requisiti di wagering. I bonus hanno scadenze ben precise: se non riesci a raggiungere i requisiti di puntata entro il limite temporale stabilito, perderai le vincite ottenute con la promozione.

● Ricordarti di non effettuare mai un prelievo prima di aver raggiunto i requisiti di wagering. In caso contrario, le vincite potrebbero venire annullate.

● Rispettare i limiti di puntata. Come anticipato, ai fini del bonus, un’unica puntata non può superare un certo importo né essere inferiore a una certa somma.

● Controllare quali giochi contribuiscono e in che modo. Se non è elencato tra i giochi validi per il bonus, allora è meglio evitare.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.