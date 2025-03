Intesa Sanpaolo chiude sempre più filiali nel Vco, Albertella: "Ricadute vastissime sul territorio"

Il problema della desertificazione bancaria nel Vco si fa sempre più imperante. Se inizialmente gli sportelli venivano a mancare nei comuni più piccoli e periferici, oggi la questione ha raggiunto anche i principali centri della provincia: è delle ultime ore la notizia della chiusura della filiale di Intesa Sanpaolo di Baveno, così come quella di Pallanza. Anche il capoluogo, dunque, deve fare i conti – insieme ad alcuni dei principali comuni turistici della zona – con un fenomeno che sembra ormai inarrestabile.

Dopo il sindaco di Baveno Alessandro Monti, interviene anche il primo cittadino di Verbania Giandomenico Albertella: “Rispetto alle notizie relative alla chiusura delle sedi locali delle banche – le parole del sindaco - tra cui la filiale di Pallanza di Intesa Sanpaolo, a prescindere dai gruppi che le rappresentano, bisogna dire con trasparenza ai cittadini che non è una questione specificamente locale, anzi. Parliamo di piani economici con ricadute vastissime, della conversione a servizi online, e questo è il vero problema: non la risolveremo facendo guerra né arrendendoci alla desertificazione bancaria, se così vogliamo chiamarla. Occorre capire di più e provare a costruire dei ponti perché il nostro territorio non si impoverisca. In tal senso – conclude Albertella - ho un incontro con rappresentanti di Banca Intesa la settimana prossima, da lì il quadro sarà più chiaro. L’obiettivo è sempre il medesimo, l’unico: la difesa degli interessi dei verbanesi”.

L’incontro di Albertella con i rappresentanti della banca si unisce ai già numerosi interventi giunti da più fronti per arginare il problema della desertificazione. Tra questi, va ricordata la lettera che Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, ha inviato all’amministratore di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, chiedendo che venga bloccato il piano di ridimensionamento. Allo stesso appello si unisce anche il sindaco di Baveno Monti, che ha già annunciato che contatterà lo stesso Messina; per il suo comune è infatti prevista la chiusura dello sportello e un accorpamento con Cannero Riviera e Pallanza.

La chiusura degli sportelli bancari nei principali centri del Vco si unisce, dunque, a quelle già avvenute in passato o previste nei prossimi mesi in comuni più piccoli, come ad esempio a Santa Maria Maggiore o Baceno.