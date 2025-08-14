Dopo 80 anni la Madonna della Gurva è tornata nella “Cattedrale tra i boschi” di Calasca Castiglione

Dopo ottant’anni, la Madonna della Gurva è tornata nella suggestiva “Cattedrale tra i boschi”, accolta da una processione partecipata e intensa.

"Un appuntamento storico e molto sentito – ha commentato il presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana, presente insieme al sindaco Silvia Tipaldi –. Emozionante vedere tanta gente e un allestimento così curato: segno di un legame forte con le proprie tradizioni".

La solenne incoronazione della Madonna della Gurva si terrà stasera, alle 20, nella parrocchiale di Calasca, in frazione Antrogna. A presiedere il rito – che si ripete dopo 64 anni – sarà il cardinale Angelo Bagnasco. La corona sarà portata dalle bimbe del paese, prima che la Milizia di Calasca, insieme a quella di Bannio e Ponto Valentino, renda omaggio alla Vergine. Seguirà la processione che riporterà la statua al Santuario della Gurva, vicino al torrente Anza, dove domani si terranno i riti dell’Assunta.