È Paolo De Carlini, medico dell'Asl Novara, la vittima dell'incidente al monte Mater

È Paolo De Carlini la vittima del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 4 ottobre, sulle montagne della Valle Vigezzo. L’uomo ha perso la vita precipitando in un dirupo mentre affrontava insieme alla moglie la salita al Monte Mater, sopra Druogno.

De Carlini, 54 anni, era un medico dell’Asl di Novara. Attualmente lavorava al Dea dell’ospedale di Borgomanero.

Secondo le ricostruzioni dei soccorritori, a causa di una caduta il medico è precipitato per circa 40 metri. Immediato l’intervento del Sagf e del soccorso alpino; purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare.