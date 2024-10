Assegnate le deleghe ai nuovi consiglieri provinciali: Gianmaria Minazzi è il vicepresidente

Nella giornata di venerdì 4 ottobre il presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola Alessandro Lana ha assegnato le deleghe presidenziali ai consiglieri di maggioranza e nominato il vicepresidente, a seguito delle elezioni che si sono tenute a fine settembre per il rinnovo del consiglio provinciale.

Il nuovo vicepresidente è Gianmaria Minazzi, sindaco di Cannobio, che succede a Rino Porini. “Il cambio alla vicepresidenza dell'ente – si legge in una nota del presidente Lana - è frutto di un accordo esistente da tempo, ben accetto da tutti gli amministratori provinciali, vecchi e nuovi, che prevedeva la turnazione della carica, per garantire la rappresentatività di tutti i territori: dopo tre anni di un esponente del Cusio, la mano passa ora ad uno del Verbano”.

“Il successore di Porini, che ha ricoperto con grande impegno la carica in questi anni, collaborerà con il presidente anche in materia di viabilità (per la zona del Verbano) e trasporti – prosegue Lana. Le altre deleghe sono state assegnate con l'intento di garantire capillare presenza ed impegno dei consiglieri sul territorio e di supportare il più possibile il presidente nella sua azione amministrativa: decisione ampiamente condivisa dalla maggioranza”.

Questi i nomi dei consiglieri con le rispettive deleghe: ad Alessio Baldi la delega all’edilizia scolastica (istituti Maggia, Ferrini, Cavalieri, Cobianchi), alle politiche giovanili ed Eurodesk. A Davide Carigi edilizia scolastica (istituti Spezia, Dalla Chiesa Spinelli, Marconi, Fobelli e Gobetti), attuazione Lr 19 e pianificazione territoriale. A Mattia Corbetta ciclovie, turismo e forestazione. A Gabriella Pelizzari ambiente, pari opportunità, politiche per lo sport e per la cultura. A Rino Porini viabilità per le zone Cusio e Ossola, protezione civile, caccia, pesca e tutela faunistica.