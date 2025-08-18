"Lettura e natura", le escursioni per famiglie arrivano a Macugnaga

Sabato 23 agosto si tiene l’ultima escursione estiva di “Lettura e natura”, la rassegna dedicata alle famiglie per scoprire il territorio del Vco tra paesaggi, letture e attività didattiche per i più piccoli. L’appuntamento si intitola “Ai piedi del gigante di ghiaccio” e si tiene a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con un itinerario ad anello con partenza e arrivo a Staffa passanto per gli antichi borghi walser Opaco, Pecetto e Dorf. La giornata si concluderà alla libreria “Il Parnaso del Rosa” di Cornelia Bonardi con storie di alpinisti e contrabbandieri.

Il ritrovo è fissato alle 10.00 al parcheggio della funivia del Monte Moro; la giornata è dedicata ai bambini dai 3 anni in su, obbligatoriamente accompagnati dai genitori.