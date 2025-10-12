Aperte le iscrizioni ai Mercatini di Natale di Domodossola

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai Mercatini di Natale 2025 di Domodossola. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, si terrà sabato 13 e domenica 14 dicembre nel centro storico della città, che per due giorni si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio animato da luci, profumi e colori.

“Stanno già arrivando proposte interessanti – spiega la presidente della Pro Loco di Domodossola Vanda Cecchetti – e si cercherà di offrire la possibilità di incontrare quegli oggetti graziosi e introvabili che solo i mercatini possono proporre”. La Pro Loco sta curando nei dettagli la disposizione delle bancarelle e dei punti di ristoro, tenendo conto delle difficoltà logistiche legate al cantiere del Teatro Galletti.

Oltre alle esposizioni artigianali e gastronomiche, l’intento è quello di arricchire l’iniziativa con momenti di intrattenimento e convivialità. "Vorremmo offrire – prosegue Cecchetti – occasioni di incontro e condivisione, in linea con l’anima del nostro mercatino: creare momenti per stare bene insieme e sentirsi parte di una comunità attenta, curiosa e accogliente”.

Un invito, dunque, a chi desidera partecipare con la propria creatività e passione, per contribuire a rendere anche questa edizione un’occasione di festa e di bellezza condivisa nel cuore di Domodossola. Per presentare domanda di partecipazione come espositori, è possibile inviare una e-mail a prolocodomo@gmail.com allegando le fotografie degli oggetti che si intende proporre.