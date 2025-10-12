 / Eventi

A Varzo arriva “Fútbol”: storie di calcio tra musica e parole

Sabato 18 ottobre alla Chiesa di San Giorgio, Peppe Servillo e Natalio Mangalavite raccontano la passione per il calcio

Sabato 18 ottobre alle ore 21, nella Chiesa di San Giorgio a Varzo, in Piazza Panighetti, va in scena Fútbol, spettacolo tratto dal libro Fútbol – storie di calcio di Osvaldo Soriano. Sul palco, la voce narrante di Peppe Servillo e il pianoforte di Natalio Luis Mangalavite accompagnano il pubblico in un viaggio tra le emozioni del calcio, inteso sia come gioco che come metafora della vita.

Lo spettacolo intreccia letture e canzoni, raccontando storie di gioia e delusione, spirito di squadra e individualità, vittorie e sconfitte. Il calcio diventa così filo conduttore per narrare passioni universali, che trascendono latitudini e culture, richiamando il “fútbol” latinoamericano, senza la doppia “O” della parola inglese.

