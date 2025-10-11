Il cinema racconta Gaza: al Corso doppia proiezione benefica di "No other land"

Nel fine settimana del 18 e 19 ottobre il cinema Corso di Domodossola apre le porte della sala piccola per un doppio evento benefico. È infatti in programma alle 20.30, per entrambe le serate, la proiezione del film “No other land”, a cura del Comitato Ossolano per Gaza.

Vincitore del premio Oscar come miglior documentario nel 2024, “No other land” è un film di Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal e Rachel Szor, che racconta una storia di amicizia e di resistenza: protagonisti un israeliano e un palestinese, nel drammatico contesto dell’occupazione israeliana nella striscia di Gaza.

“Ci teniamo in modo particolare a ringraziare la direzione del cinema Corso – le parole di Giancarlo Lotto, referente del comitato – che ha offerto gratuitamente la sala e il noleggio del film”. L’ingresso alla serata è a offerta libera: l’intero ricavato sarà devoluto ad associazioni che si occupano di fornire aiuti al popolo palestinese.