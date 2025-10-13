 / Eventi

'Serate sotto le stelle' alle Terme di Premia

Tre date speciali (sabato 18 ottobre, sabato 1 novembre, sabato 6 dicembre) con apertura straordinaria 20.30–00.00. Posti limitati, prenotazione online obbligatoria

Terme di Premia presenta “Serata sotto le Stelle”, un’esperienza di relax sotto il cielo notturno, immersi nella natura dell’Ossola. Appuntamento sabato 18 ottobre, sabato 1 novembre e sabato 6 dicembre, con apertura serale dalle 20.30 alle 00.00.

Gli ospiti potranno alternare il tepore delle piscine termali interne ed esterne allo spettacolo del firmamento, con accesso all’area spa (saune e bagni turchi). Per i più piccoli sono previste le vasche termali dedicate. L’evento include ingresso serale alle piscine e alla spa (adulti) e accesso alle vasche per i bambini. Posti limitati: prenotazione online obbligatoria a questo link. .

Una notte per rigenerare corpo e mente, tra acqua, natura e cielo.

