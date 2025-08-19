 / Sanità

19 agosto 2025

“Ecologia delle zecche e rischi sanitari”, serata informativa con l'Asl Vco

Il 22 agosto a Crodo un incontro con veterinari sulla salute degli animali

L’Asl Vco organizza per venerdì 22 agosto un incontro informativo dedicato al tema “Ecologia delle zecche e rischi sanitari”. L’incontro si tiene al Foro Boario di Crodo alle 20.30.

Ad aprire la serata il sindaco Pasquale Folchi per i saluti istituzionali. I relatori sono: il dottor Alberto Zorloni, medico veterinario e guida escursionistica, sul tema “Ecologia delle zecche in ambiente montano”; il dottor Salvatore Alonge, veterinario area A dell’Asl Vco, sul tema “Rischi sanitari da morsicature da zecche”; il dottor Roberto Viganò, veterinario area B dell’Asl Vco, sul tema “Misure di prevenzione e attività di ricerca”. Modera il dottor Germano Cassina, direttore servizio veterinario sanità animale dell’Asl Vco.

