Giornata mondiale della salute mentale, open day all'Asl Vco

In occasione della giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, la fondazione Onda organizza un open day sulla salute mentale che coinvolge gli ospedali con Bollino Rosa e i presidi dedicati. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche.

“Nell’anno del nostro ventennale ribadiamo l’impegno nell’ambito della salute mentale. I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema”, dichiara Francesca Merzagora, presidente di fondazione Onda.

L’Asl Vco partecipa con la Soc servizio salute mentale territoriale, diretta dalla dottoressa Silvia Ferraris all’iniziativa di fondazione Onda offrendo colloqui dal vivo e telefonici gratuiti con psicologi e psichiatri. Nella giornata del 10 ottobre sono previste diverse iniziative:

Un infopoint aperto alla popolazione all’ingresso dell’ospedale Castelli di Verbania, attivo dalle 8.00 alle 16.00, senza prenotazione.

Colloqui per orientamento degli utenti presso Csm di Omegna, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 13.30 alle 15.30. Si richiede la prenotazione al numero 0324 491437, attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Colloqui telefonici con psicologi. Si richiede la prenotazione al numero 0323 868252, dalle 12.00 alle 13.00.

Colloqui con psichiatri presso Csm di Omegna dalle 10.00 alle 12.00. Si richiede la prenotazione al numero 0324 491437, attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Colloqui con psicologi presso Csm di Omegna dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Si richiede la prenotazione al numero 0324 491437, attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Colloqui con psichiatri presso Csm di Verbania dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Si richiede la prenotazione al numero 0324 491437, attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Colloqui con psicologi presso Csm di Domodossola dalle 13.00 alle 14.00. Si richiede la prenotazione al numero 0324 491437, attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Colloqui con psichiatri del servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso Csm di Domodossola dalle 11.00 alle 12.15. Si richiede la prenotazione al numero 0324 491437, attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

Concerto “Voglio vivere così” nella chiesa di San Pietro a Trobaso, alle 21.00. Non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa è realizzata con la media partnership di Adnkronos Salute, Baby Magazine, Dottnet, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera, con il patrocinio di Sinpf-Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, Sipg-Società Italiana di Psichiatria Geriatrica e Progetto Itaca e con il contributo incondizionato di Rovi Biotech e Viatris.

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel dichiara: “Ringrazio la dottoressa Silvia Ferraris e il suo staff per la disponibilità a partecipare all’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione con iniziative che mirano a informare ed educare sui problemi di salute mentale.

La promozione di attenzione al benessere psicologico, emotivo e sociale mira a gestire lo stress quotidiano, ad affrontare le sfide della vita con il mantenimento di relazioni positive che sono elementi chiave della salute mentale”.