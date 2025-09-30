Verso un nuovo ospedale per il Vco: la regione avvia l’iter per la localizzazione del presidio Dea

“Anche il Vco potrà avere un nuovo ospedale moderno, performante, clinicamente di alto profilo, in grado di accogliere la migliore tecnologia, la diagnostica, la robotica e di attrarre personale sanitario”. Questo il commento dell’assessore alla sanità della regione Piemonte Federico Riboldi alla deliberazione della giunta regionale con cui si avvia, di fatto, l’iter che porterà alla localizzazione del presidio Dea di I livello dell’Asl Vco.

“Facendo seguito alle raccomandazioni e osservazioni del ministero – ha proseguito Riboldi – abbiamo formalizzato la richiesta al consiglio regionale di sospendere la delibera del 2023 e avviare così finalmente un dialogo attivo con gli enti del territorio e individuare quell’area che ci permetterà, nel minor tempo possibile, di avviare i lavori per il nuovo ospedale, perché il Vco non deve rimanere indietro nella grande riforma della sanità territoriale che abbiamo avviato e che permetterà anche a questo territorio di avere strutture capaci di accogliere al meglio cittadini e turisti”.