Aprono il 1° settembre le iscrizioni per i mercatini di Natale di Domodossola

Apriranno il 1° settembre le iscrizioni per i mercatini di Natale che si terranno a Domodossola il 14 e 15 dicembre nel centro storico della città e organizzati dalla Pro Domodossola. Gli espositori hobbisti interessati a partecipare devono essere in possesso del tesserino regionale e dovranno necessariamente partecipare ad entrambe le giornate.

Come sempre, la Pro Loco metterà a disposizione le bancarelle dal tettuccio rosso. Gli articoli ammessi per l'esposizione e la vendita sono oggetti di produzione propria e realizzata a mano, preferibilmente a carattere natalizio o da regalo, prodotti agricoli, prodotti alimentari di produzione propria provenienti preferibilmente dalla regione Piemonte.

Possono iscriversi hobbisti e produttori di opere del proprio ingegno muniti di tesserino regionale, commercianti su area pubblica di tipo B itineranti, produttori agricoli, commercianti in sede fissa, artigiani Associazioni onlus e no profit, scuole cittadine e dei comuni limitrofi con attività di vendita per beneficenza o auto finanziamento. Le iscrizioni rimarranno aperte dal 1° settembre fino ad esaurimento posti. Per informazioni si può contattare la Pro Loco di Domodossola.