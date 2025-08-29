Mercato motocicli, secondo mese positivo anche per il Vco

Le moto hanno recuperato gradualmente i volumi persi a inizio anno, anche se rimangono ancora in territorio negativo, ma è la spinta impressa dall’andamento positivo degli scooter (+19,3%) a sostenere un mercato, compreso quello del Verbano Cusio Ossola, che chiude con il “segno più” per il secondo mese consecutivo. I dati sulle immatricolazioni di motocicli in Italia di luglio, diffusi da Confindustria Ancma (Associazione nazionale Ciclo motociclo accessori), stampano infatti un convincente +7,3% sullo stesso periodo dell’anno scorso, che conferma la complessiva ripresa del mercato dopo cinque mesi di “segno meno”.

Entrando nel vivo dei dati, luglio incassa, come anticipato, il secondo parziale positivo dopo il buon risultato di giugno: la chiusura, infatti, è a +7,34%, pari a 44.817 unità immatricolate. Nel dettaglio, a vale anche per il Vco, si osserva che sono ancora una volta gli scooter a spingere le vendite, grazie a un incremento del 19,36% - migliore performance dell'anno - che corrisponde a 26.610 mezzi. Prosegue il lento ma continuo recupero delle moto, che flettono del 5,28% (era -6,72% a giugno e -13,36 a maggio), pari a 16.048 veicoli targati. Progressivo il miglioramento anche per i ciclomotori, che però lasciano sul terreno ancora 14,26 punti percentuali e fanno registrare 2.159 unità vendute.

Resta difficile la situazione delle due ruote elettriche, anche se il comparto dimezza le perdite registrate il mese scorso (-29%): a luglio, infatti, il calo è del 15,17% pari a 1.124 unità vendute. Simile l'andamento nel totale annuo, che registra una flessione del 16,42% per 5.613 unità.