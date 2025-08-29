Dirigenti scolastici, ad Alessandra Chelucci la reggenza del Circolo Domo II

Con il decreto appena pubblicato si completa il puzzle dei Dirigenti scolastici nella provincia del Verbano Cusio Ossola: dopo le nomine definitive alle Fratelli Casetti (Gabriele Taddei) e al Galilei di Gravellona (Katia Cattaneo), è giunto anche l'atto che assegna le reggenze per quegli istituti ancora privi di titolare.
La novità è il Circolo Didattico Domo II che quest'anno non sarà più retto da Nicoletta Montecchi bensì da Alessandra Chelucci, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Vogogna.
Stefania Rubatto rimane a reggere l'Istituto Comprensivo Bagnolini mentre sul lago, l'IC Carmine di Cannobio sarà retto da Cinzia Morisetti, dirigente dell'IC Alto Verbano al quale dal prossimo anno sarà accorpato lo stesso IC Carmine.