Malesco, tanti appuntamenti in attesa degli spazzacamini

L’estate sta volgendo al termine, ma la Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco non si ferma: nei prossimi giorni sono in programma ancora numerosi eventi, per un lungo fine settimana che porterà ad uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, il Raduno Internazionale degli Spazzacamini.

Giovedì 29 agosto alle 20.45 un’edizione speciale della baby dance che ha animato Malesco per tutta l’estate, dedicata proprio agli spazzacamini. I bambini sono attesi in piazza Sostine, rigorosamente vestiti di nero. Sempre giovedì l’ultimo appuntamento con “Passeggiando si impara”, una passeggiata guidata per il centro storico del paese. Il ritrovo è previsto per le 9.30 alla fontana del Berzelesch.

Venerdì 30 agosto, poi, l’inizio della Novena nell’ambito della festa della Madonna Nera di Finero; appuntamento alle 20.30 nella chiesa del Sasso. Nella stessa giornata, dalle 16.00, una “Passeggiata narrante” dedicata ai più piccoli, a cura di Sara Tadina, nel centro storico di Finero.

Sabato 31 agosto arriva a Malesco il corteo del Raduno Internazionale degli Spazzacamini, che alle 10.30 deporrà un omaggio floreale al monumento allo spazzacamino. Sempre sabato, a partire dalle 21.00, i partecipanti al campus musicale e artistico dell’associazione culturale Arte saranno protagonisti del saggio musicale al cinema di Malesco.