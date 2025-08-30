 / Attualità

Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend con il sole

Dopo la pioggia torna il sole nel weekend. "Nel fine settimana la temporanea rimonta dell'alta pressione da ovest riporterà tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che si riporteranno sui 25-27 gradi in pianura. Lunedì - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - l'avvicinamento di un'altra saccatura atlantica determinerà un peggioramento del tempo, associato a nuove piogge e temporali".

 

SABATO 30 AGOSTO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso. Possibili locali foschie in pianura di primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in progressivo aumento nel corso della mattinata a partire da sudovest, fino a 4200-4300 m in serata. Venti: deboli a tutte le quote, da nordovest sulle Alpi, da nord sull'Appennino e variabili altrove

 

DOMENICA 31 AGOSTO 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio parzialmente nuvoloso per nubi in sviluppo sulle Alpi e in successiva estensione. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 4000-4100 m. Venti: deboli da ovest sulle Alpi; meridionali sull'Appennino, in rinforzo a moderati nel pomeriggio; deboli variabili in pianura

