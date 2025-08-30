Le previsioni meteo per il fine settimana

Dopo la pioggia torna il sole nel weekend. "Nel fine settimana la temporanea rimonta dell'alta pressione da ovest riporterà tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che si riporteranno sui 25-27 gradi in pianura. Lunedì - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - l'avvicinamento di un'altra saccatura atlantica determinerà un peggioramento del tempo, associato a nuove piogge e temporali".
SABATO 30 AGOSTO 2025
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso. Possibili locali foschie in pianura di primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in progressivo aumento nel corso della mattinata a partire da sudovest, fino a 4200-4300 m in serata. Venti: deboli a tutte le quote, da nordovest sulle Alpi, da nord sull'Appennino e variabili altrove
DOMENICA 31 AGOSTO 2025
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio parzialmente nuvoloso per nubi in sviluppo sulle Alpi e in successiva estensione. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 4000-4100 m. Venti: deboli da ovest sulle Alpi; meridionali sull'Appennino, in rinforzo a moderati nel pomeriggio; deboli variabili in pianura