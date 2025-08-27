 / Attualità

Attualità | 27 agosto 2025, 18:20

Allerta arancione per rischio idrogeologico: attiva la Sala operativa della Protezione civile

Da domani temporali, grandine e vento su Vco, Novarese, Valsesia, Biellese e Val Chiusella: monitoraggio continuo fino al miglioramento del meteo

Allerta arancione per rischio idrogeologico: attiva la Sala operativa della Protezione civile

A seguito del bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico emesso da Arpa Piemonte per la giornata di domani, giovedì 28 agosto, su Vco, Novarese, Valsesia, Biellese, Val Chiusella e pianura settentrionale, la Protezione civile della Regione ha disposto l’apertura dalla mezzanotte della Sala operativa.

Le previsioni prevedono precipitazioni e temporali dal pomeriggio, in intensificazione nella notte con grandine e vento.

L'attività di monitoraggio della Sala operativa continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore