In due anni e mezzo multe per 7.667.777 euro nel Vco

‘’Conto monstre per le famiglie italiane: per pagare le multe stradali nel 2024 hanno versato oltre 2 miliardi, con un incremento di circa 200 milioni rispetto al 2023. Seguono le imprese, che hanno pagato multe per poco meno di 145 milioni, le amministrazioni pubbliche (35,3 milioni) e infine le Istituzioni sociali private (890mila euro). Un incasso di tutto rispetto anche quello delle multe nei primi 7 mesi dell'anno: si è attestato esattamente a 860.353.976 di euro’’.

Lo scrive l’Ansa riportando i dati del Centro studi enti Locali che ha analizzato gli incassi dei comuni dal primo gennaio 2023 al 31 luglio 2025

In termini assoluti, l’amministrazione che si conferma regina degli incassi da multe stradali è il comune di Milano, con oltre 431,7 milioni di euro nel triennio (ancora in corso) 2023-2025. Seguono Roma, che nello stesso periodo ha superato i 356,8 milioni, e la Città Metropolitana di Milano (143,9 milioni)..

Nella classifica trovano spazio sia grandi capoluoghi sia enti provinciali e città metropolitane, a conferma di come la geografia degli incassi “pesi” non solo sulle amministrazioni comunali ma anche sugli enti di area vasta. Alcuni centri turistici e portuali come Venezia, Fiumicino, Rimini e Livorno compaiono nella top 30, segno che la presenza di flussi di traffico particolarmente intensi – dovuti al turismo, alla logistica o alla mobilità lavorativa – incide in maniera rilevante sulle entrate derivanti dalle sanzioni.

Il Verbano Cusio Ossola ha fatto registrare in tutto 7.667.777 euro di incassi: 2.962.370 € nel 2023 3.211.876 € nel 2024 e 1.493.531 € nel 2025.

Tra i piccoli comuni al primo posto assoluto per incasso medio 2024 per abitante, troviamo Colle Santa Lucia (Belluno). Poco più di 300 abitanti, questo piccolo borgo delle Dolomiti ha incassato l’anno scorso 745mila euro dalle multe. In termini pro-capite questo valore si traduce in oltre 2.154 euro.