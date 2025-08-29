L’Ossola si mobilita per Gaza con la Global Sumud Flotilla

Anche dall’Ossola arriva un segnale di solidarietà verso Gaza. Il Comitato Ossolano per Gaza promuove la partecipazione civile alla Global Sumud Flotilla, la più grande flottiglia mai organizzata per portare aiuti umanitari nella Striscia. Decine di imbarcazioni partiranno il 31 agosto da Barcellona e Genova e il 4 settembre da Tunisi e Sicilia, con centinaia di persone a bordo tra attivisti, medici, giornalisti, avvocati e semplici cittadini.

“L’obiettivo della flottiglia – spiegano dal Comitato – è portare tonnellate di aiuti alimentari e sanitari, denunciare l’assedio illegale imposto a Gaza e testimoniare la crisi umanitaria, in modo nonviolento e rispettoso del diritto internazionale. Sappiamo che le autorità israeliane cercheranno di impedire lo sbarco, ma è fondamentale far arrivare il nostro sostegno morale e civile”.

Dal cuore della Valle Ossola, il Comitato invita tutti a seguire l’impresa e diffondere le informazioni, attraverso il sito ufficiale globalsumudflotilla.org: “Sumud significa resistenza ferma. Restiamo o torniamo umani”, concludono gli organizzatori, rilanciando l’appello a cittadini, scuole e associazioni del territorio per un impegno concreto e consapevole.