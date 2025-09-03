Macugnaga, la Prefettura ha nominato il commissario dopo le dimissioni dei consiglieri

Sono ormai ufficiali le dimissioni dei consiglieri comunali di Macugnaga, presentate nei giorni scorsi in seguito alle difficoltà sorte dopo le indagini della guardia di finanza che avevano portato all’arresto del sindaco, Alessandro Bonacci. Le dimissioni sono dunque effettive e la Prefettura del Vco è intervenuta per la nomina di un commissario prefettizio che si occuperà del governo del comune fino alle prossime elezioni. Di seguito il comunicato della Prefettura:

“A seguito della presentazione congiunta delle dimissioni da parte dei consiglieri comunali del comune di Macugnaga avvenuta il 29 agosto 2025, il Prefetto della provincia del Verbano Cusio Ossola, preso atto del venire meno delle condizioni per la normale prosecuzione dell'attività degli organi di governo dell'ente locale e per il corretto funzionamento dei servizi, ha proceduto, su parere conforme del Ministero dell'Interno, alla sospensione del consiglio comunale del predetto ente locale e alla contestuale nomina del Viceprefetto Corvatta quale commissario prefettizio che eserciterà i poteri previsti dalla legge per la provvisoria amministrazione del comune”.