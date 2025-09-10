 / Economia

Economia | 10 settembre 2025, 08:30

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Tutte le proposte del centro per l'impiego

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it 

  • 133264 Cooperativa multiservizi cerca 3 operai polivalenti: uso carrelli, pulizie industriali, confezionamento di sacchi e cisternette del prodotto finito solido e/o liquido, spostamento merci. Indispensabile pat. B, preferibile uso muletto/carrello elevatore, tempo determinato di sei mesi rinnovabile. Sedi di lavoro tra Villadossola, Pieve V. e Verbania.
  • 133259 Studio legale di Domodossola ricerca addetto/a alla segreteria e amministrazione. La risorsa si occuperà di agenda, corrispondenza, fatturazione e accoglienza clienti. Richiesti diploma, conoscenza Office, precisione, riservatezza e ottime doti organizzative. Full time, contratto da definire.
  • 133247 Azienda termoidraulica di Omegna cerca un apprendista o tirocinante in affiancamento al titolare nel ruolo di idraulico (carico/scarico materiale, supporto nelle ordinarie attività di montaggio/smontaggio/manutenzione di impianti termoidraulici). Unici requisiti sono buona volontà, predisposizione al lavoro, patente B. Orario full time.
  • 133187 Ristorante di Trontano cerca un cameriere di ristorante. Non è necessaria esperienza pregressa, richiesta cordialità e predisposizione al contatto con il pubblico, volontà di crescere professionalmente. Sono inoltre richieste flessibilità e disponibilità a lavorare su turni. Contratto sia part time che full time, massima disponibilità per andare incontro alle esigenze dei candidati.
  • 133183 Ristorante di Trontano cerca un tuttofare/giardiniere; non richiesta esperienza ma necessaria autonomia nello svolgimento di piccole manutenzioni e giardinaggio. Si offre contratto con possibilità di inserimento sia a tempo pieno che parziale, con orari da concordare in base alle esigenze organizzative.
  • 133190 Azienda metalmeccanica di Omegna, ricerca operatore addetto alla pulitura. Inserimento con contratto a tempo determinato o apprendistato, orario full time 7:00–15:00 dal lunedì al venerdì con 30 minuti di pausa. Retribuzione iniziale €1000–1100 netti mensili.
  • 133189 Panetteria/bar di Verbania cerca barista con esperienza, autonomo/a nel lavoro. Mansioni ordinarie di barista quali servizio di banco, vendita, caffetteria, drinks. Lavoro full time su turni 7.30-14 e 14-20.30, RAL prevista intorno ai 1400 euro.
  • 133137 Famiglia di Madonna del Sasso cerca assistente familiare ad ore di donna di 88 anni parzialmente autosufficiente. Si richiede supporto nell'igiene personale, deambulazione, somministrazione di farmaci, preparazione e somministrazione dei pasti, attività di pulizia e sistemazione della casa. Buon italiano, preferibile esperienza.
  • 133133 Azienda di Santa Maria Maggiore cerca 1 addetto/a alla manutenzione di aree verdi zona Vigezzo, Domodossola e comuni immediatamente limitrofi. Preferibile esperienza anche minima, pat.B, buona volontà, affidabilità e disponibilità dal 01/10/25. Contratto a tempo determinato con possibile assunzione stabile a partire da marzo 2026.
  • 133127 Per azienda metalmeccanica di attrezzature e accessori del mondo Ho.re.ca si ricerca addetto, da inserire nel Team Store & Outlet, per la gestione dei social media e la relativa pubblicazione e creazione di contenuti, con attitudine e predisposizione alla vendita. Si offre contratto full-time a tempo determinato inizialmente con possibilità di crescita interna.
  • 133070 Famiglia privata a Domodossola cerca assistente familiare convivente per il primo periodo e poi ad ore per assistenza a donna di 83 anni ricoverata in ospedale, allettata, con uso carrozzina. Contratto domestico.
  • 133065 Famiglia privata a Verbania cerca assistente familiare convivente per assistenza a donna di 90 anni parzialmente autosufficiente. Preparazione pasti, igiene personale pulizie. Contratto domestico h24.
  • 133068 Famiglia privata a Verbania cerca assistente familiare convivente per assistenza a donna di 80 anni con disturbi motori. Preparazione pasti, igiene personale e pulizie. Contratto domestico h24.
  • 133042 Studio dentistico a Domodossola cerca segretario/a con diploma, uso pc, buona conoscenza di inglese, francese e tedesco per gestione clientela straniera. Pagamenti e fatture. Contratto full time da lunedì a sabato.
  • 133041 Famiglia privata a Premosello-Chiovenda cera assistente familiare per assistenza a donna di 56 anni allettata con sclerosi multipla. Lavoro nel W.E. con possibilità di alloggio o lavoro a ore.
  • 133043 Centro estetico a Gravellona Toce cerca estetista con qualifica da preposto ed esperienza pregressa per epilazione, massaggi, pedicure e manicure. Contratto indeterminato full time da lunedì a sabato con turni 09.00-17.00 o 13.00-20.00.
  • 133006 Azienda specializzata in impianti termici, idraulici, condizionamento e lattoneria con sede a Villadossola cerca un apprendista idraulico. Contratto di apprendistato full time finalizzato all’inserimento stabile.
  • 132966 Azienda artigiana di Baveno cerca elettricista da formare in apprendistato. Richiesta qualifica o diploma in ambito elettrico, propensione ad attività manuali, disponibilità a lavoro in quota, buona volontà. Contratto full time 40h da lunedì a venerdì.

Comunicato Stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore