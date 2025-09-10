Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it
- 133264 Cooperativa multiservizi cerca 3 operai polivalenti: uso carrelli, pulizie industriali, confezionamento di sacchi e cisternette del prodotto finito solido e/o liquido, spostamento merci. Indispensabile pat. B, preferibile uso muletto/carrello elevatore, tempo determinato di sei mesi rinnovabile. Sedi di lavoro tra Villadossola, Pieve V. e Verbania.
- 133259 Studio legale di Domodossola ricerca addetto/a alla segreteria e amministrazione. La risorsa si occuperà di agenda, corrispondenza, fatturazione e accoglienza clienti. Richiesti diploma, conoscenza Office, precisione, riservatezza e ottime doti organizzative. Full time, contratto da definire.
- 133247 Azienda termoidraulica di Omegna cerca un apprendista o tirocinante in affiancamento al titolare nel ruolo di idraulico (carico/scarico materiale, supporto nelle ordinarie attività di montaggio/smontaggio/manutenzione di impianti termoidraulici). Unici requisiti sono buona volontà, predisposizione al lavoro, patente B. Orario full time.
- 133187 Ristorante di Trontano cerca un cameriere di ristorante. Non è necessaria esperienza pregressa, richiesta cordialità e predisposizione al contatto con il pubblico, volontà di crescere professionalmente. Sono inoltre richieste flessibilità e disponibilità a lavorare su turni. Contratto sia part time che full time, massima disponibilità per andare incontro alle esigenze dei candidati.
- 133183 Ristorante di Trontano cerca un tuttofare/giardiniere; non richiesta esperienza ma necessaria autonomia nello svolgimento di piccole manutenzioni e giardinaggio. Si offre contratto con possibilità di inserimento sia a tempo pieno che parziale, con orari da concordare in base alle esigenze organizzative.
- 133190 Azienda metalmeccanica di Omegna, ricerca operatore addetto alla pulitura. Inserimento con contratto a tempo determinato o apprendistato, orario full time 7:00–15:00 dal lunedì al venerdì con 30 minuti di pausa. Retribuzione iniziale €1000–1100 netti mensili.
- 133189 Panetteria/bar di Verbania cerca barista con esperienza, autonomo/a nel lavoro. Mansioni ordinarie di barista quali servizio di banco, vendita, caffetteria, drinks. Lavoro full time su turni 7.30-14 e 14-20.30, RAL prevista intorno ai 1400 euro.
- 133137 Famiglia di Madonna del Sasso cerca assistente familiare ad ore di donna di 88 anni parzialmente autosufficiente. Si richiede supporto nell'igiene personale, deambulazione, somministrazione di farmaci, preparazione e somministrazione dei pasti, attività di pulizia e sistemazione della casa. Buon italiano, preferibile esperienza.
- 133133 Azienda di Santa Maria Maggiore cerca 1 addetto/a alla manutenzione di aree verdi zona Vigezzo, Domodossola e comuni immediatamente limitrofi. Preferibile esperienza anche minima, pat.B, buona volontà, affidabilità e disponibilità dal 01/10/25. Contratto a tempo determinato con possibile assunzione stabile a partire da marzo 2026.
- 133127 Per azienda metalmeccanica di attrezzature e accessori del mondo Ho.re.ca si ricerca addetto, da inserire nel Team Store & Outlet, per la gestione dei social media e la relativa pubblicazione e creazione di contenuti, con attitudine e predisposizione alla vendita. Si offre contratto full-time a tempo determinato inizialmente con possibilità di crescita interna.
- 133070 Famiglia privata a Domodossola cerca assistente familiare convivente per il primo periodo e poi ad ore per assistenza a donna di 83 anni ricoverata in ospedale, allettata, con uso carrozzina. Contratto domestico.
- 133065 Famiglia privata a Verbania cerca assistente familiare convivente per assistenza a donna di 90 anni parzialmente autosufficiente. Preparazione pasti, igiene personale pulizie. Contratto domestico h24.
- 133068 Famiglia privata a Verbania cerca assistente familiare convivente per assistenza a donna di 80 anni con disturbi motori. Preparazione pasti, igiene personale e pulizie. Contratto domestico h24.
- 133042 Studio dentistico a Domodossola cerca segretario/a con diploma, uso pc, buona conoscenza di inglese, francese e tedesco per gestione clientela straniera. Pagamenti e fatture. Contratto full time da lunedì a sabato.
- 133041 Famiglia privata a Premosello-Chiovenda cera assistente familiare per assistenza a donna di 56 anni allettata con sclerosi multipla. Lavoro nel W.E. con possibilità di alloggio o lavoro a ore.
- 133043 Centro estetico a Gravellona Toce cerca estetista con qualifica da preposto ed esperienza pregressa per epilazione, massaggi, pedicure e manicure. Contratto indeterminato full time da lunedì a sabato con turni 09.00-17.00 o 13.00-20.00.
- 133006 Azienda specializzata in impianti termici, idraulici, condizionamento e lattoneria con sede a Villadossola cerca un apprendista idraulico. Contratto di apprendistato full time finalizzato all’inserimento stabile.
- 132966 Azienda artigiana di Baveno cerca elettricista da formare in apprendistato. Richiesta qualifica o diploma in ambito elettrico, propensione ad attività manuali, disponibilità a lavoro in quota, buona volontà. Contratto full time 40h da lunedì a venerdì.