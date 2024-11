Antrona, cure sanitarie meno costose grazie a centri medici privati

Agevolare e rendere meno costose le cure sanitarie del suoi concittadini. E’ l’obiettivo che si è posto Franco Borsotti, sindaco di Antrona Schieranco, che da tempo si è muove per cercare di dare una mano agli antronesi che hanno bisogno di cure e visite sanitarie.

In questi giorni, sul sito del comune è apparso un avviso per una possibile convezione con qualche struttura medica privata, convenzione che permetta di garantire alcune attività specialistiche sanitarie per i residenti di Antrona Schieranco.

‘’Una convenzione con strutture diagnostiche private operanti nel territorio del VCO al fine di garantire, a tariffe agevolate, attività specialistiche per i cittadini - dice Franco Borsotti - e garantire un’assistenza nel caso di quegli esami o visite che la sanità pubblica non riesce a garantire con immediatezza. Il tutto fornendo agli antronesi anche tariffe agevolate’’.

Slitta invece l’installazione della cabina di telemedicina che l’amministrazione voleva installare in paese per poter avere un ‘’medico a distanza’’.

‘’Purtroppo la ditta francese che le realizza e si stanno cercando altre soluzioni ma non rinunciamo all’idea e quindi con l’asl stiamo cercando altre soluzioni per ovviare così alla cronica carenza di medici’’ afferma Borsotti.