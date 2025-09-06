Giuliana Sgrena presenta il suo ultimo libro "Me la sono andata a cercare"

Martedì 9 settembre, alle ore 21:00, la Biblioteca comunale Tiboni di Varallo Pombia ospiterà un incontro speciale con la giornalista e scrittrice Giuliana Sgrena, che presenterà il suo ultimo libro Me la sono andata a cercare. Diari di una reporter di guerra (edito da Feltrinelli).

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la libreria La Feltrinelli point di Arona, sarà un’occasione per compiere “un viaggio nella coscienza del nostro tempo”.

Durante la serata, l’autrice dialogherà con Milly Carli, giornalista del Corriere di Novara, affrontando temi cruciali come la pace, il femminismo e la libertà di stampa. Sarà un momento di riflessione collettiva che, partendo dall’esperienza diretta di Giuliana Sgrena come reporter di guerra, offrirà al pubblico spunti profondi e attuali sul ruolo del giornalismo e sulla responsabilità individuale e sociale di fronte ai conflitti.