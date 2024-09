Pro Vigezzo, tutte le novità e i prossimi appuntamenti

Archiviata come un successo l’edizione 2024 – la decima - del Summer Camp, che ha richiamato e coinvolto anche quest'anno tanti giovani e che si è svolto nelle ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, per la Pro Vigezzo è ora tempo di open day. L’appuntamento è fissato per sabato 14 settembre, alle 10.30, al campo sportivo della Praudina a Santa Maria Maggiore. Al termine la giornata proseguirà davanti ad una bella grigliata nell’area attrezzata della Pineta Loana di Malesco.

Intanto, dalla società calcistica fanno sapere che sono iniziati gli allenamenti (sempre alla Praudina), divisi per categorie e secondo i seguenti giorni e orari: Piccoli Amici, comprendenti bambini nati nel 2018 e 2019, il martedì dalle 17.00 alle 18.00; Primi Calci, nati nel 2016 e 2017, martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30; Pulcini, 2014 e 2015, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00; Esordienti, 2012 e 2013, mercoledì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00. In programma anche gli allenamenti per la categoria under 15 (2010-2011). Inoltre, ha ripreso gli allenamenti anche la prima squadra che sarà impegnata nel campionato di 2° categoria, girone A.

La Pro Vigezzo ha provveduto anche ad eleggere il nuovo direttivo, per i prossimi due anni. Riconfermato il presidente Guido Bonzani, che sarà affiancato dai vice Gianluca Rota e Matteo Di Vita; segretaria Vittoria Del Deo; consigliere Matteo Zamboni; responsabile del settore giovanile Cristian Bonzani. Tra i vari obiettivi della società calcistica vigezzina figura anche l’impegno per dare vita ad una compagine formata da persone diversamente abili, avvalendosi della collaborazione del Ciss Ossola: per maggiori informazioni telefonare al 346.0227902. A fine mese invece, precisamente sabato 28 settembre, verrà organizzata l’edizione 2024 del memorial “Giacomino Ariola”, riservato alla categoria pulcini. Per maggiori informazioni sulle attività della Pro Vigezzo: www.provigezzo.it.