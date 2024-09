Appuntamento musicale a Villette con "Note al Femminile"

Appuntamento alle 17.30 di oggi, giovedì 12 settembre, in piazzetta San Rocco per il secondo concerto nell'ambito di "Note al femminile" con Cecilia Zanotto e Manuela Matis. Note al Femminile è una rassegna musicale imperdibile che celebra il talento e l'arte delle musiciste in un contesto unico e suggestivo: il più piccolo comune della Valle Vigezzo.

L'iniziativa prevede tre concerti che si terranno in angoli caratteristici del borgo, regalando al pubblico un'esperienza intima e coinvolgente, all'insegna della bellezza musicale e paesaggistica.