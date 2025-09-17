 / Cultura

17 settembre 2025

La rassegna "Note al femminile" si chiude con il duo Keylin

Il 18 settembre l'ultimo concerto a Villette con Silvia e Gianpaolo Arfacchia

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna “Note al femminile”, che vede protagoniste le più talentuose musiciste del territorio con tre concerti in scena a Villette. Giovedì 18 settembre, per la conclusione della rassegna, appuntamento alle 17.30 al museo “La Cà di Feman da la Piaza”. La serata, che vede protagonista il duo Keylin, prevede un piccolo cambio di programma: la violinista Silvia Arfacchia non sarà accompagnata dalla tastiera di Eleonora Simeone, per sopraggiunti impegni; quest’ultima sarà dunque sostituita da Gianpaolo Arfacchia.

