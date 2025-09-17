La rassegna "Note al femminile" si chiude con il duo Keylin

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna “Note al femminile”, che vede protagoniste le più talentuose musiciste del territorio con tre concerti in scena a Villette. Giovedì 18 settembre, per la conclusione della rassegna, appuntamento alle 17.30 al museo “La Cà di Feman da la Piaza”. La serata, che vede protagonista il duo Keylin, prevede un piccolo cambio di programma: la violinista Silvia Arfacchia non sarà accompagnata dalla tastiera di Eleonora Simeone, per sopraggiunti impegni; quest’ultima sarà dunque sostituita da Gianpaolo Arfacchia.