"Quante storie!": ripartono le letture per bambini in biblioteca

Ripartono sabato 20 settembre alle 10.30 gli incontri con “Quante storie!”, le letture ad alta voce di Nati per Leggere alla biblioteca civica Contini di Domodossola. un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli, per trascorrere insieme un momento di spensieratezza e fantasia accompagnati dalle storie raccontate dai volontari di Nati per Leggere.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Per questioni organizzative, per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.