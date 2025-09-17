Al via la 26ª edizione del concorso di poesia dialettale “Armando Tami”

I cultori del dialetto hanno tempo fino al 27 settembre per partecipare all' edizione numero 26 del concorso di poesia dialettale “Armando Tami”. Il concorso è organizzato dal Comitato festeggiamenti della Noga, con il patrocinio del comune di Villadossola e della fondazione Tami riservato a opere inedite in dialetto della provincia del Vco e aree limitrofe.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni dovranno pervenire compilando la scheda di adesione e una dichiarazione liberatoria in quanto le opere dovranno essere originali e inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi fino alla data di premiazione di questo, chiusa in una busta contrassegnata con la lettera C.

Ogni autore potrà partecipare con un solo componimento. Il testo non dovrà superare trentasei versi. Gli elaborati a tema libero dovranno essere consegnati in sette copie dattiloscritte all'Ufficio del centro culturale "La Fabbrica" (orario ufficio 9.00-12.00, tel. 0324 575611) oppure spediti a Liliana Sarazzi (via Valle Antrona 39/A 28844 Villadossola) entro sabato 27 settembre. Per il modulo e la scheda di adesione chiamare Liliana Sarazzi al 392 7920430.

Una sola copia dovrà recare in calce nome, cognome, età, indirizzo e numero telefonico dell'autore e chiusa in una busta contrassegnata con la lettera A. Le sei copie restanti, completamente anonime, dovranno essere chiuse in una busta contrassegnata con la lettera B, congiuntamente alla traduzione letterale del testo in lingua italiana. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. A tutti gli autori sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Ai primi cinque classificati sarà consegnata, oltre all’attestato, una medaglia d’oro del peso decrescente a partire da tre grammi. La premiazione sarà l'8 novembre a partire dalle 18.30 in una sala accanto al museo della Noga inaugurato lo scorso anno.

L'organizzazione si riserva il diritto di pubblicare una raccolta delle più significative opere pervenute. La giuria è composta dal professor Silvano Ragozza (presidente) già docente di letteratura italiana, studioso ed esperto di dialetti, Pietro Benacchio, giornalista, Daniela Borri, esperta di teatro dialettale, Gianfranco Pavesi, presidente "Academia dal rison" di Novara e un rappresentante dell’Associazione Libriamoci.