Un progetto da 1,2 milioni per la riqualificazione delle strade cittadine

È stato approvato, tramite una delibera del consiglio comunale, il piano asfalti 2024 per il comune di Domodossola. Un intervento importante, che prevede la riqualificazione delle strade cittadine, il cui progetto esecutivo ha ricevuto parere positivo.

La cifra totale per i lavori è di 1 milione e 200mila euro: l’intera somma prevista dal bilancio e sarà coperta per 1.060.429,58 euro da avanzo di amministrazione e per i restanti 139.570,42 euro da oneri di urbanizzazione.

Nei giorni successivi all’approvazione del progetto di regolarità tecnica e contabile, l’amministrazione ha avviato la procedura per l’affidamento dei lavori.