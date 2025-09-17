Movimento 5 Stelle Vco: "Sì all'ospedale baricentrico, ma che sia condiviso"

L’ospedale unico baricentrico tra Fondotoce a Gravellona potrebbe essere quello baricentrico che il territorio, operatori sanitari in testa, attende da più di 20 anni, ma, obietta Roberto Campana ex consigliere comunale a Verbania, in chiusura di conferenza stampa del Movimento 5 Stelle all’ingresso del Castelli, “è Albertella a non essere credibile, cambia continuamente idea. Se a Verbania dev’essere, o in qualsiasi altra sede, lo devono decidere medici e infermieri, cittadini, enti locali. È assurdo che non sia ancora stata messa ai voti la proposta sostenuta da 49 sindaci di ospedale unico baricentrico, che Albertella da presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl non l’abbia ancora convocata per metterla ai voti. Albertella, e Pizzi per Domodossola, giocano ciascuno una partita tutta loro”.

Per questo, rivela Imerio Frattini, “i nostri consiglieri regionali hanno depositato un ordine del giorno che chiede la revisione la delibera della giunta regionale che prevede la ristrutturazione di Castelli e San Biagio, tuttora in vigore, che a parole è stata accantonata”.

“Non intendiamo focalizzarci – aveva premesso Frattini – su dove l’ospedale unico debba essere costruito, ma su cosa debba essere e come debba essere organizzato: un ospedale pubblico di primo livello, accessibile e al riparo da eventi climatici estremi, senza consumare nuovo suolo. No al project financing, meglio un concorso internazionale di idee seguito da affidamento pubblico. Alta complessità e urgenza concentrati nell’ospedale unico che deve incorporare specialità che rispondano alle patologie più diffuse tra la popolazione residente. Sul territorio una rete fatta di Case di comunità, telemedicina, assistenza domiciliare e fascicolo sanitario elettronico per ogni paziente. Inoltre: piazzola per elisoccorso collegata al Dea, tecnologie per il trasporto rapido ed emergenze in aree difficili”.

''Nel Vco il 36,5% dei ricoveri ordinari è fuori provincia, quasi la metà in altre regioni, la spesa per i medici a gettone è al 15% contro una media regionale del 3,5%. Se ne esce facendo sistema tra enti pubblici, associazioni, professionisti, rappresentanze politiche dei territori'' concludono i 5Stelle.