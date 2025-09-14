Nuovo punto prelievi dell’Istituto Auxologico Italiano presso il poliambulatorio Fisiodelta

L’Istituto Auxologico Italiano apre un nuovo punto prelievi presso il poliambulatorio Fisiodelta di Domodossola, ampliando così le possibilità di accesso agli esami di laboratorio sul territorio.

Il servizio potrà essere utilizzato sia in regime privato sia tramite il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). In questo secondo caso sarà necessario presentare le impegnative rilasciate dal proprio medico curante.

I prelievi saranno effettuati dalle 7.30 alle 9.30 del mattino, senza bisogno di prenotazione.

Il punto prelievi aprirà mercoledì 17 settembre e inizialmente sarà attivo ogni martedì e mercoledì. In una fase successiva, verrà aggiunta anche l’apertura del sabato, per andare incontro alle necessità di chi lavora.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Poliambulatorio Fisiodelta al numero 0324 46073 o rivolgersi direttamente all’ufficio accettazione del centro.

Questa nuova apertura rappresenta un importante servizio aggiuntivo per la popolazione domese, che potrà così usufruire di una sede in più per esami e analisi, con orari e modalità pensati per agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Fisiodelta si trova a Domodossola, in Regione alle Nosere 31.