Settantaduenne cade mentre cerca funghi, recuperato ferito dall'elicottero dei Vigili del fuoco VIDEO

I vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con il Soccorso Alpino e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Domodossola sono stati impegnati mercoledì in Val Vigezzo per la ricerca di una persona che non aveva fatto rientro dai boschi della zona dell'Alpe Marco nel comune di Craveggia.

L'uomo, un settantaduenne di origini lombarde, che avrebbe dovuto fare rientro all'ora di pranzo, è stato individuato da squadre di soccorritori di terra e dall'elicottero dDago 153 di Malpensa con il dispositivo Imsi Catcher per la localizzazione del telefono cellulare. Il malcapitato, che si trovava nei boschi per la ricerca di funghi, è stato recuperato in sicurezza dall'elicottero fino a Santa Maria Maggiore, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza.

L'uomo, caduto accidentalmente, presentava escoriazioni e per questo è stato trasferito all'ospedale San Biagio di Domodossola. La sinergica collaborazione tra enti del soccorso che hanno impegnato uomini, mezzi e tecnologie di ultima generazione ha permesso di intervenire efficacemente ed in sicurezza.