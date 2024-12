All'esame per la patente con auricolari e microcamere nascoste, altre tre denunce

Ancora una volta la sinergia tra Polizia Stradale e Motorizzazione civile ha impedito che soggetti stranieri, completamente a digiuno di ogni nozione di circolazione stradale, riuscissero a conseguire la patente. La polizia stradale di Verbania, infatti, nelle ultime settimane ha denunciato a piede libero altri tre uomini: un quarantaquattrenne di nazionalità cinese residente in provincia di Novara e due trentenni, residenti in provincia di Milano, provenienti rispettivamente da Egitto e Bangladesh.

Questi, dopo aver sostenuto l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida alla Motorizzazione di Domodossola, al quale erano risultati idonei, venivano sorpresi in possesso di strumentazione vietata che veniva loro sequestrata. Grazie a tale strumentazione, in particolare, micro-auricolari inseriti in profondità nell'orecchio; micro-telecamere e modem audio e video abilmente occultati all'interno dei vestiti, i candidati durante la prova rimanevano in contatto con suggeritori esterni che osservavano le immagini delle domande dei quiz trasmesse dalle telecamere nascoste e ne riferivano le risposte corrette.

La successiva attività di indagine attraverso l'analisi del traffico telefonico intercorso sulle apparecchiature sequestrate ha permesso di focalizzare l'attenzione su un'altra sessione d'esame, questa volta svolta presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Novara qualche settimana prima, nel corso della quale sono state, utilizzate le stesse apparecchiature per collegamenti audio/video in favore di un candidato di origine cinese in relazione al quale è stata avanzata richiesta di annullamento della prova sostenuta.