Vent'anni dopo lo tsunami in Asia, il ricordo del domese Giovanni Cassani FOTO e VIDEO

Era il 26 dicembre del 2006 quando si verificò la più grave catastrofe naturale del'epoca moderna. Un maremoto nell'Oceano Indiano causò la morte di oltre 230mila persone dando origine a un violento tsunami che si abbatté sulle coste dell'intero sud est dell'Asia e dell'Africa orientale. Tra le vittime, occidentali in vacanza e abitanti dei villaggi. Enormi i danni.



Giovanni Cassani allora aveva 26 anni, una laurea in scienze politiche in tasca e un'esperienza a New York presso le Nazioni Unite. Aveva seguito anche un master sul lavoro umanitario nelle Ong e sognava un lavoro in questo settore.

Dalla sua abitazione di Domodossola vedeva le immagini alla TV, leggeva le notizie provenienti dalle zone colpite da quel terribile disastro. Sentiva dentro di sé che doveva fare qualcosa. Non ci pensò due volte: "Con Matteo Zanaria, un amico della Val Vigezzo, decidemmo di partire - racconta Giovanni, che ora vive a Ginevra - salimmo su un aereo e raggiungemmo lo Sri Lanka. Sapevamo che c'era tanto bisogno, e che potevamo mettere a frutto i nostri studi e la nostra allora piccola esperienza. Cominciammo a girare per i villaggi e, curriculum alla mano, a contattare le Ong che erano già operative sul posto. Fummo ingaggiati dalla Oim, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e iniziammo a lavorare. Pensavamo di rimanere qualche settimana, ma non fu così, almeno per me".

Perché Giovanni in Sri Lanka ci è rimasto per cinque anni e ancora oggi lavora per la Oim:- racconta -Giovanni, dopo la prima fase di risposta all'emergenza, comincia ad occuparsi della ricostruzione: "".Dopo quest'esperienza Giovanni Cassani ha continuato a lavorare per la Oim, ed è stato inviato in diverse missioni: "Sono stato tra l'altro ad Haiti dopo il terremoto, nell'Africa dell'Ovest a Dakar e anche in Iraq del nord fino alla liberazione". Tante esperienze, ciascuna delle quali ha lasciato in Giovanni un segno, ma quella in Sri Lanka, quando era un giovane uomo all'inizio della sua carriera, lo ha segnato particolarmente: "". In Sri Lanka Giovanni è tornato circa 5 anni fa e ha trovato un paese completamente diverso, in pieno sviluppo economico, anche se oggi i problemi non mancano.Oggi Giovanni vive a Zurigo dove si è sposato e ha messo su famiglia, ma continua a lavorare a favore delle persone più deboli. "".Tra le immagini, scatti e video dello Sri Lanka colpito dallo Tsunami (credits Matteo Zanaria) e di altre missioni di Giovanni Cassani (Baidoa - Somalia, Iraq, Moschea di Mosul, Sinjar, Kologi Camp in Etiopia, Pemba in Mozambico)