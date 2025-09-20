Malesco, oltre 5.800 euro raccolti per 'Una stella di nome Andrea'

Sabato 30 agosto, in località Pineta Loana, si è svolta la manifestazione benefica “Una stella di nome Andrea”, organizzata in ricordo del piccolo Andrea Ghivarelli, scomparso prematuramente all’età di due anni nel 2023, dopo una lunga malattia.

L’evento, pensato come una giornata di condivisione e serenità per le famiglie, ha proposto numerose attività che hanno visto il coinvolgimento di volontari e associazioni locali: dimostrazioni da parte di corpi di volontariato, baby dance, postazioni gioco, laboratori creativi, truccabimbi e intrattenimento per i più piccoli. Per il pranzo, i partecipanti hanno potuto usufruire di un punto ristoro dedicato.

Sul fronte della solidarietà, la manifestazione ha permesso di raccogliere oltre 5.800 euro. In particolare, 2.100 euro sono stati destinati all’associazione Aabc – Amici dei Bambini Cardiopatici Odv Ets, nata a Torino nel 1974 per sostenere famiglie con bambini affetti da cardiopatie, e altri 2.100 euro all’associazione Ossola Amica dell’Ugi Odv, collegata all’Ugi – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, anch’essa fondata a Torino nel 1980. Una quota pari a 1.596,04 euro è stata invece devoluta a “Vigezzo ti aiuta”, realtà organizzatrice dell’evento, che utilizzerà i fondi per coprire parte delle spese e per finanziare future iniziative a favore del territorio.

Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie al contributo di numerosi enti, associazioni e volontari: dall’Ambulanza Valle Vigezzo alla Banda Alpina di Malesco, dalla Croce Rossa di Domodossola ai Vigili del fuoco del distaccamento Valle Vigezzo, senza dimenticare la Biblioteca, l’Ecomuseo e le Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, i Gruppi Alpini, il Moto Club Valley 2.0, le operatrici del Progetto CuorinMente e molte altre realtà locali. Non è mancata la simpatica presenza delle mascotte di Shrek e Fiona, che hanno regalato sorrisi ai più piccoli.

Per conoscere le attività e i progetti dell’associazione, è possibile visitare il sito: vigezzotiaiuta.vigezzonelcuore.it.