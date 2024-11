I carabinieri ricordano il 21° anniversario dell'attentato di Nassiriya

L’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Domodossola, in collaborazione con il comune di Beura Cardezza, ricorda il 21° anniversario dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003, ove persero la vita 19 Italiani, di cui 12 carabinieri.

La cerimonia commemorativa, in programma per il 12 novembre. prevede alle 10.15 la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale al monumento in via Caduti di Nassiriya a Domodossola, di fronte alla caserma sede del comando compagnia carabinieri in regione Nosere.

Poi i partecipanti si sposteranno a Beura per essere presenti, alle 11.00, alla messa in suffragio officiata da don Paolo Cavagna nella chiesa di San Giorgio Martire. Alla cerimonia interverranno autorità civili e militari, rappresentanze di associazioni combattentistiche e d'arma.