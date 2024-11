Il teatro sale a bordo della Vigezzina per festeggiare il centenario

Virano alla conclusione i due anni di festeggiamenti per i primi cento anni della Ferrovia VigezzinaCentovalli: per chiudere al meglio, a cavallo tra novembre e dicembre, la Ssif, la società che gestisce la tratta italiana della Ferrovia, propone una insolita tre giorni di performance teatrali a bordo. Uno speciale convoglio bianco e blu, in partenza da Domodossola con arrivo a Re e ritorno, sarà dedicato, il 29 e 30 novembre e il 1° dicembre, all'inedito spettacolo viaggiante “L'intrigo del treno”, realizzato grazie alla sinergia tra la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, l’Associazione Turistica Pro Loco di Villette e l’Unione Montana della Valle Vigezzo.

Alle ore 14.37 di venerdì 29 e sabato 30 novembre e di domenica 1° dicembre, sulla banchina sotterranea della Ferrovia Vigezzina Centovalli a Domodossola, originali capotreni, facchini e viaggiatori d’antan accoglieranno ed accompagneranno il pubblico a bordo del trenino protagonista della corsa speciale nonché dello spettacolo viaggiante, che unisce teatro, danza, canto e musica dal vivo. “L’intrigo del treno”, divertente e misteriosa rappresentazione creata appositamente per i festeggiamenti della linea ferroviaria che unisce Italia e Svizzera, andrà in scena nel tratto italiano, da Domodossola a Re, con rientro nel capoluogo ossolano previsto per le ore 17.10.

Trama e personaggi de “L’intrigo del treno” prendono spunto – in omaggio a Benito Mazzi – da “Ferrovia Vigezzina, una storia di uomini”. Il volume di Mazzi ripercorre la storia della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, dal 1903 (anno dei primi progetti) al 1923 (anno dell’inaugurazione ufficiale della linea ferroviaria) fino ai giorni nostri, nel ricordo di grandi sacrifici, di tenacia, di volontà incrollabili, ma anche di aneddoti della quotidianità e di personaggi caratteristici che nel secolo scorso viaggiavano a bordo dei treni della Vigezzina, facendone in qualche modo la storia.

Lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra Mattia Cabrini, Danila Massara e Sara Tadina, è prodotto dal Festival degli artisti di strada Castelli in Aria (in scena nel piccolo borgo vigezzino di Villette a fine giugno) in sinergia con la Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, l’Associazione Turistica Pro Loco di Villette e l’Unione Montana della Valle Vigezzo, che sponsorizzano l’allestimento dello spettacolo fornendo importanti risorse economiche e logistiche, nell’ambito del progetto Interreg Paes.Ch.It. A portare in carrozza lo spettacolo sarà un team di otto artisti: Andrea Bassani, Mattia Cabrini, Alice Marengo, Danila Massara, Cecilia Paolino, Maddalena Parma, Maria Antonietta Parrella e Sara Tadina.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite il sito della ferrovia. Il biglietto ha un costo di 20 euro, ridotto a 10 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni; gratuito per bambini fino ai 6 anni.