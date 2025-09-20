Inaugurata a Beura la targa in ricordo di Norma Cossetto

Nella mattinata di sabato 20 settembre il Comitato 10 Febbraio di Verbania ha inaugurato a Beura Cardezza la targa “Ricordo per Norma”, in memoria di Norma Cossetto. Oltre ai rappresentanti del comitato, il presidente Fabio Volpe e il vicepresidente Francesco Sirtori, erano presenti il sindaco Davide Carigi e il presidente della provincia Alessandro Lana. Il comitato ha poi donato al sindaco il volume “Memorie dell’Istria”.
