Cgil Vco scende in piazza per Gaza: “Basta massacri, serve il coraggio di dire no” FOTO

Circa trecento persone in piazza XXIV Aprile ad Omegna per la manifestazione promossa dalla Cgil Novara Vco per dire no alla guerra a Gaza. “Di genocidio si tratta, di annientamento di un popolo”, hanno sottolineato dal palco i tanti intervenuti. Bandiere della pace, bandiere della Palestina, diversi bambini con cartelli: una manifestazione spontanea e non banale, con parole forti e chiare.

“Quello che non fanno i governi - le parole di Michele Piffero, segretario provinciale della Cgil - lo possono fare le persone normali e i lavoratori. Bisogna avere il coraggio di prendere posizione, di dire basta a questo massacro, di sanzionare Israele con blocchi commerciali. E una cosa la voglio dire: questa continua corsa al riarmo, anche da parte dell'Italia, è una spirale pericolosissima: le armi si usano per fare le guerre, non per altro". Tanti gli amministratori presenti: particolarmente apprezzato ed applaudito Franco Chiodi, presidente dell'Anpi del Vco: “Chiedo ai nostri sindaci, ai nostri consigli comunali, a tutte le istituzioni di non rimanere fermi, ma di scrivere, telefonare, proporre ordini del giorno al Governo. Non si può accettare quello che sta succedendo a Gaza”.